الرئيس التنفيذي للتواصل في مؤسسة المسار الرياضي يحصد جائزة أفضل قائد إعلامي لعام 2025

فاز الرئيس التنفيذي للتواصل في مؤسسة المسار الرياضي الأستاذ أحمد بن عسكر، بالجائزة الذهبية كأفضل قائد إعلامي للعام، وذلك ضمن جوائز مهرجان "أثر" السعودي للإبداع، الذي أُقيم في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 3000 مختص و200 متحدث من رواد قطاع التسويق الإبداعي.
ويُعد المهرجان السعودي للإبداع "أثر" الحدث الأضخم من نوعه في المملكة في مجالات التسويق والإعلام الإبداعي، إذ يكرّم المتميزين في قطاعات التسويق، والعلاقات العامة، وإنشاء المحتوى، وبناء الهوية، والإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والفعاليات.
ويأتي فوز الأستاذ أحمد بن عسكر تتويجًا لمسيرته المتميزة في مجال التواصل والتسويق الاستراتيجي، وإسهاماته في تطوير منظومة الاتصال المؤسسي وقيادة المبادرات الإعلامية لمشروعات نوعية، من أبرزها مشروع "المسار الرياضي" في مدينة الرياض.