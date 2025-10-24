الرئيس التنفيذي للتواصل في مؤسسة المسار الرياضي يحصد جائزة أفضل قائد إعلامي لعام 2025

فاز الرئيس التنفيذي للتواصل في مؤسسة المسار الرياضي الأستاذ أحمد بن عسكر، بالجائزة الذهبية كأفضل قائد إعلامي للعام، وذلك ضمن جوائز مهرجان "أثر" السعودي للإبداع، الذي أُقيم في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 3000 مختص و200 متحدث من رواد قطاع التسويق الإبداعي.