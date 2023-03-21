"لتبقى" تحذّر: الأوزان الزائدة في السيارة تهدر المزيد من البنزين

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" أهمية التوعية والتثقيف الذاتي أثناء تشغيل السيارة؛ من أجل توفير الوقود المستهلك فيها على المدى البعيد، مشيرة إلى أن هناك ملاحظات، يؤدي عدم العلم بها، وتنفيذها الفعلي، إلى هدر البنزين.
ودعت الحملة إلى المحافظة على الصيانة الدورية، والتأكد من عمل الأجهزة الداخلية للسيارة بكفاءة عالية، موضحة أن أي أعطال في أجهزة السيارة، يؤدي إلى عدم اتزانها من جانب، ويسفر عن استهلاك الوقود من جانب آخر.
ونصحت الحملة، مع قرب فصل الصيف، بغلق أبواب السيارة، والنوافذ الزجاجية أثناء تشغيل مكيف السيارة، والتأكد من إحكام إغلاقها؛ حتى لا تتسرب البرودة منها، فتستهلك وقوداً أعلى لتعويض نسبة البرودة المفقودة.
كما نصحت الحملة باستعمال إطارات ذات نطاق أخضر، والتأكد من أن أوصافها متماشية مع المواصفات الفنية الموصى بها من الشركة المصنعة؛ لضمان استهلاك أقل نسبة من الوقود.
وحذرت الحملة من الأوزان الزائدة في السيارة، يستهلك وقوداً أعلى، ودعت إلى عدم حمل أوزان في حقيبة السيارة.