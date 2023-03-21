"لتبقى" تحذّر: الأوزان الزائدة في السيارة تهدر المزيد من البنزين

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" أهمية التوعية والتثقيف الذاتي أثناء تشغيل السيارة؛ من أجل توفير الوقود المستهلك فيها على المدى البعيد، مشيرة إلى أن هناك ملاحظات، يؤدي عدم العلم بها، وتنفيذها الفعلي، إلى هدر البنزين.