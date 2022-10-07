هل نعيش الواقع كما هو أم كما نتمنى؟.. كتاب "عقلية الكشاف" يُرشدنا للمسار الصحيح

وتقصد جوليا غايلف بـ"عقلية الكشاف"، رؤية الشخص للأشياء على حقيقتها، وكما هي، وليس كما يتمنى، وترى أن "عقلية الكشاف" صفة يغفلها الناس، لكنها تحقق الكثير من المزايا للشخص الذي يكتسبها، ومن هذه المزايا، تجنب خداع النفس، وإدراك الأخطاء، وتفنيد صحة افتراضاته، ومواجهته لنفسه بأسئلة صريحة من مثل: هل كنت مخطئاً في هذا الموقف؟ وهل يستحق هذا الأمر المخاطرة؟، وتغيير مسارات حياته، واختبار قوة بصيرته، وتجنب الإصابة بالعلل النفسية، والتمتع بالهدوء النفسي، والمرح، وحزم الأمور.