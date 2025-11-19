ترامب يصنّف السعودية "حليفاً رئيسياً من خارج الناتو" بحضور ولي العهد

في لحظة وُصفت بالتاريخية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف المملكة العربية السعودية “حليفاً رئيسياً من خارج حلف الناتو”، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.