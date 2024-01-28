إعلان الفائزين بجائزة "صيتة بنت عبدالعزيز" للتميز في العمل الاجتماعي

من جانبه، قال الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث: إن الجائزة في دورتها الحادية عشرة حرصت على أن تتناغم برامجها وموضوعات التنافس عليها مع رؤية 2030 وتوجهات الدولة من خلال العنوان الذي حملته هذه الدورة (الشراكات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية) الذي هدف إلى تحفيز وتشجيع رواد الأعمال الاجتماعية.