إعلان الفائزين بجائزة "صيتة بنت عبدالعزيز" للتميز في العمل الاجتماعي

تستعد مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لإعلان أسماء الفائزين بجوائزها في دورتها الحادية عشرة، وذلك مساء الثلاثاء المقبل عبر مؤتمر صحافي وذلك في فندق فور سيزون بالرياض.
وأوضحت رئيسة اللجنة التنفيذية لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الأميرة نوف بنت عبدالله آل سعود آل كبير أن النسخة الحادية عشرة للجائزة كانت متميزة في جميع مجالاتها، وجاءت منسجمة مع توجهات الدولة في ميدان العمل الاجتماعي وحافلة بالتنافس الشريف بين جميع المشاركين في هذه الدورة.
وأكدت الأميرة نوف أهمية الدور الذي تلعبه الجائزة على مستوى تشجيع وتحفيز العمل الإبداعي وتبني ما يطرحه المتنافسون من أفكار ومبادرات ومشاريع تسهم في تطوير أدوات العمل الاجتماعي والإنساني والخيري على مستوى مناطق المملكة، ومشيدة بالشراكات المتنوعة التي عقدتها الجائزة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم مسار الجائزة وتطوير غاياتها لاسيما في مجال تمكين الشباب والشابات وتطوير مهاراتهم الذاتية.
من جانبه، قال الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث: إن الجائزة في دورتها الحادية عشرة حرصت على أن تتناغم برامجها وموضوعات التنافس عليها مع رؤية 2030 وتوجهات الدولة من خلال العنوان الذي حملته هذه الدورة (الشراكات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية) الذي هدف إلى تحفيز وتشجيع رواد الأعمال الاجتماعية.
وأشار "المغلوث" إلى ما حققته الجائزة من إنجازات خلال السنوات الماضية عبر شفافية تامة في جميع مراحلها، داعيًا جميع المبدعين والموهوبين والمتميزين من كل مناطق المملكة إلى عدم التردد في الترشح للجائزة، مؤكداً أن ما قدمته الجائزة في مجال العمل الاجتماعي هو شاهد على نجاحاتها وسبب مهم في استمرار عطائها الوطني الكبير.