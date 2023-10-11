البنك العربي الوطني "anb" يطلق تطبيقه الجديد

ويهدف تطبيق anb الجديد كلياً إلى الارتقاء بتجربة مصرفية نحو آفاق غير مسبوقة من السهولة والسرعة في الاستخدام وإنجاز العمليات المصرفية ومواكبة احتياجات العملاء رقمياً ليكون بمثابة مصرف متنقل، دون إغفال معايير التفاعلية والمرونة، وهي مفاهيم باتت تشكّل ركناً أساسياً من المصرفية العصرية وحلولها المطوّرة التي تقدر أهمية عامل الوقت بالنسبة للعميل، وهو ما سعينا إلى توفيره من خلال التطبيق الجديد.