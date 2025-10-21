الجاسر يثمّن إشادة مجلس الوزراء بنجاح مؤتمر الخطوط الحديدية

وأكد معاليه أن هذه الإشادة تمثل محفزًا كبيرًا لمزيد من العطاء والإنجاز لجميع العاملين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بفضل ما يحظى به القطاع من دعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله.