الجاسر يثمّن إشادة مجلس الوزراء بنجاح مؤتمر الخطوط الحديدية

ثمّن وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية (سار)، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إشادة مجلس الوزراء بنجاح أعمال المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية في نسخته الثانية، الذي نظمته "سار" في العاصمة الرياض.
وأكد معاليه أن هذه الإشادة تمثل محفزًا كبيرًا لمزيد من العطاء والإنجاز لجميع العاملين في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بفضل ما يحظى به القطاع من دعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله.
وأضاف الجاسر في تغريدة على منصة "إكس"، أن القطاع السككي في المملكة سيواصل أداء دوره التنموي والخدمي لدعم حركة التنقل، وتعزيز الترابط والتكامل بين أنماط النقل المختلفة، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.