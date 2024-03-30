8 دول والرسالة واحدة "نحمل الخير للجميع".. إغاثي الملك سلمان يواصل جهوده الإنسانية

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية والإغاثية حول العالم في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.
وتتنوع المشاريع الإنسانية، والتي تأتي امتدادًا للمشاريع والبرامج الإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في العديد من الدول للتخفيف من معاناتهم.
ووزع المركز، أمس، "1,200" سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقة روداكي بجمهورية طاجيكستان، استفاد منها "1,200" أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية طاجيكستان لعام 1445هـ.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 100 سلة غذائية في مدينة غدانسك بجمهورية بولندا، استفاد منها 500 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني بجمهورية بولندا للعام 1445هـ.
ويهدف المشروع الذي تم تدشينه في العاصمة وارسو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، ومفتي الديار البولندية رئيس الاتحاد الديني الإسلامي توماش ميشكيفيتش، وفريق من المركز؛ إلى توزيع 800 سلة غذائية، يستفيد منها 4.000 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، في مناطق وارسو وبياليستوك ودانسك.
وفي قارة أفريقيا وزّع المركز، أمس، 600 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في بلدية غوغونو بمحافظة أليبوري بجمهورية بنين، استفاد منها 3.600 فرد من الفئات المحتاجة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية بنين لعام 1445هـ.
كما وزّع المركز، أمس الأول، 400 سلّة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة مبومالانجا بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1445هـ.
وفي إندونيسيا وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس، 810 سلال غذائية في منطقة جاوا الوسطى، استفاد منها 3.240 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام الرمضاني في جمهورية إندونيسيا للعام 2024م، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للزكاة في إندونيسيا.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع "7.965" سلة غذائية في مناطق جافا الغربية، جاكرتا الشرقية، جافا الوسطى، بانتن، يستفيد منها 4.700 فرد.
وفي بيروت واصل مركز الملك سلمان تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان؛ حيث وزع المركز الأسبوع الماضي "175,000" ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها "125.000" فرد.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 300 سلة غذائية في منطقة بلاف بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 1.500 فرد من الفئات المتعففة والأرامل والأيتام، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضانية بجمهورية الجبل الأسود للعام 1445هـ.
الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 8.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجًا هناك خلال شهر رمضان المبارك.
ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 500 سلة غذائية للأسر المحتاجة في منطقتي أجير بور وبريشال بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.500 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام ببنغلاديش للعام 1445هـ.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع "15.700" سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، تستفيد منها الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ. وتأتي هذه في سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم العون الغذائي للشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.