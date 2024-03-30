8 دول والرسالة واحدة "نحمل الخير للجميع".. إغاثي الملك سلمان يواصل جهوده الإنسانية

ويهدف المشروع الذي تم تدشينه في العاصمة وارسو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، ومفتي الديار البولندية رئيس الاتحاد الديني الإسلامي توماش ميشكيفيتش، وفريق من المركز؛ إلى توزيع 800 سلة غذائية، يستفيد منها 4.000 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، في مناطق وارسو وبياليستوك ودانسك.