استشاري: الجدول الصيني لتحديد جنس المولود مجرد تكهنات وغير مثبت علميًّا

وبين أن الجدول الصيني الخاص بالحمل عبارة عن طريقة صينية موروثة تستخدم في التنبؤ بنوع المولود معتمدة على التقويم القمري، ويتم ذلك من خلال النظر في شهر حدوث الحمل وعمر الأم عند الحمل؛ حيث يتم استخدام صيغة ما لتحديد نوع الطفل برحم الأم هل هو ذكر أم أنثى، و يدعي البعض أن استخدام التقويم الصيني للجنس يمكن أن يكون دقيقًا بنسبة تصل إلى 95% في التنبؤ بجنس الطفل، ولكن بالطبع، لا يوجد دليل حقيقي على نجاح تقويمات الجنس الصينية، كما يعتقد من يستخدمون الجدول الصيني أن المرأة من المحتمل أن تحمل بطفلة أنثى إذا كان كل من تاريخ ميلادها وشهر حملها زوجيًّا أو فرديًّا، وأن تحمل بطفل ذكر إذا كان أحد التاريخين زوجيًّا والآخر فرديًّا، فكل ذلك ليس له أساس علمي ودراسات محكمة تؤكد هذه النظرية.