بدء التقلبات الجوية وفرص الأمطار اعتبارًا من مساء الخميس

كلما اقتربنا أكثر من نهاية الأسبوع، تتضح تفاصيل الحالة الماطرة على العاصمة الرياض، التي يُتوقع أن تكون خلال عطلة نهاية الأسبوع على النحو التالي:
وفي التفاصيل تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لدينا في "مركز طقس العرب الإقليمي"، إلى تأثر مدينة الرياض بفرص متعددة للأمطار، تبدأ اعتبارًا من ساعات مساء يوم الخميس، مع توقعات باستمرار هذه الفرص خلال يومي الجمعة والسبت.
ويتوقع أن تتكاثر السحب العالية والمتوسطة في أجواء الرياض، وأن تتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، قد تترافق بحدوث الرعد على فترات، وسيقوم "طقس العرب" بإصدار ما يلزم من تقارير وتحديثات حول الأمطار المتوقعة فور اقتراب السحب من العاصمة الرياض.. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها العباد والبلاد.