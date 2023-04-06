بدء التقلبات الجوية وفرص الأمطار اعتبارًا من مساء الخميس

ويتوقع أن تتكاثر السحب العالية والمتوسطة في أجواء الرياض، وأن تتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، قد تترافق بحدوث الرعد على فترات، وسيقوم "طقس العرب" بإصدار ما يلزم من تقارير وتحديثات حول الأمطار المتوقعة فور اقتراب السحب من العاصمة الرياض.. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها العباد والبلاد.