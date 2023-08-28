رِواء تغلق جولة استثمارية بـ 100 مليون ريال بقيادة صندوق واعد من أرامكو و بمشاركة صندوق مجموعة STC الاستثماري

وقال ماجد الجربوع مدير عام صندوق الشركة وريادة الأعمال في (stc) الاستثماري: " نسعد باستثمارنا في شركة رِواء السعودية والتي أثبتت نجاحها من خلال النمو الاستثنائي الذي حققته مؤخراً بفضل الفريق المؤسس الذي يقف وراء هذه الإنجازات، ونسعى من خلال استثمارنا أن نشارك في تطوير التقنيات والابتكارات التي تدعم التحول التقني في قطاع التجزئة."