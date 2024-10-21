هلا للخدمات التقنية المالية تنضم إلى برنامج الشركات المليارية السعودي لتعزيز نمو القطاع المالي

انضمت شركة “هلا” للمدفوعات المالية، التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، إلى برنامج الشركات المليارية السعودي. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الشركة لتغيير مشهد الخدمات المالية المقدمة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع رؤية 2030. تأسست هلا عام 2018 على يد عصام النهدي وماهر لوبيه، وتمكنت من تمييز نفسها في مجال الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واضعةً نصب أعينها مهمة واضحة تتمثل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة، وتمكينهم من إنشاء منشآتهم وإدارتها وتنميتها بسهولة.