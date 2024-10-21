هلا للخدمات التقنية المالية تنضم إلى برنامج الشركات المليارية السعودي لتعزيز نمو القطاع المالي

انضمت شركة “هلا” للمدفوعات المالية، التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، إلى برنامج الشركات المليارية السعودي. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الشركة لتغيير مشهد الخدمات المالية المقدمة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع رؤية 2030. تأسست هلا عام 2018 على يد عصام النهدي وماهر لوبيه، وتمكنت من تمييز نفسها في مجال الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واضعةً نصب أعينها مهمة واضحة تتمثل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة، وتمكينهم من إنشاء منشآتهم وإدارتها وتنميتها بسهولة.
تمكنت هلا من معالجة معاملات مالية تتجاوز قيمتها 21 مليار ريال سعودي، وتخدم أكثر من 110 آلاف تاجر في جميع أنحاء المملكة. هذا النمو السريع يضع هلا في مكانة مميزة للمشاركة في برنامج الشركات المليارية، حيث تتطلع الشركة إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في سوق المال، مع تعزيز ريادة المملكة في مجال التقنية المالية على الصعيد العالمي.
يدير برنامج الشركات المليارية السعودي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”. يهدف البرنامج إلى دعم رؤية 2030 من خلال تعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي والتحوّل الرقمي. يركز البرنامج على تمكين المنشآت من التوسع في أسواق جديدة، وجذب القدرات البشرية وتنميتها، وبناء المهارات، إضافةً إلى التواصل مع المستثمرين والشركات الكبرى، والاستفادة من شبكة من الخبراء العالميين.
انضمام شركة هلا إلى هذا البرنامج يعكس التزامها بتحقيق الأهداف الوطنية. إذ من المتوقع أن يسهم الدعم الشامل الذي ستحصل عليه الشركة في مجالات تنمية المواهب والتوسع في السوق في تعزيز رسالتها المتمثلة في إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
بدأت هلا مسيرتها في عام 2018 كأول محفظة إلكترونية في المملكة، ساعيةً إلى تمكين الدفع الرقمي عبر رموز QR. إدراكًا منها لنقص الخدمات التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قامت الشركة بتحول محوري في عام 2020 للتركيز على تلبية احتياجات هذه الشريحة. هذا التحول قاد إلى نمو سريع للشركة وجذب العديد من المستثمرين المحليين والدوليين.
أوضح عصام النهدي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة هلا، أن إدراج الشركة في برنامج الشركات المليارية يؤكد التزامها بتحقيق أهداف رؤية 2030. بينما أكد ماهر لوبيه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، أن هلا مستمرة في تقديم حلول مالية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة، من خلال توفير منصة مالية شاملة تسهل الأعمال المصرفية وتعزز الشمول المالي.
تطمح هلا إلى التوسع في الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من برنامج الشركات المليارية ورؤية 2030، لتصبح جهة رئيسية في مجال التقنية المالية في المنطقة.