جدة .. وزير الخارجية يبحث تطورات غزة مع نظيره المصري

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقد بمقر المنظمة في جدة.
وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها على أمن المنطقة، والجهود المبذولة حيال إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.
حضر اللقاء، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.