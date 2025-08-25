جدة .. وزير الخارجية يبحث تطورات غزة مع نظيره المصري

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، المنعقد بمقر المنظمة في جدة.