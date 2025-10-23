العرض الإعلامي لطراز OMODA 4 نحو مستقبل جديد للتنقّل بمشاركة الإعلام والمستخدمين

وانطلاقًا من ردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها خلال العروض الأولى وجلسات "التصميم المشترك" مع المستخدمين، قررت الشركة تطوير طراز O3 إلى O4، لتتناسب التسمية الجديدة مع قوة السيارة وشغف مستخدميها. لم يكن هذا الحدث مجرد إطلاق منتج جديد، بل كان حوارًا عميقًا بين العلامة التجارية ومستخدميها، مشكّلًا قفزة نوعية من "تصميم السيارات من أجل المستخدمين" إلى تصميمها بمشاركتهم"، في تأكيد واضح على التزام أومودا وجايكو برسم ملامح مستقبل التنقّل بالتعاون مع مجتمعها العالمي.