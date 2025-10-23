العرض الإعلامي لطراز OMODA 4 نحو مستقبل جديد للتنقّل بمشاركة الإعلام والمستخدمين

أقيم العرض العالمي الأول لطراز OMODA 4 (الذي كان يُعرف سابقًا باسم O3) بنجاح، جامعًا وسائل الإعلام والمعجبين لتجربة جاذبية الطراز الجديد واستكشاف آفاق التنقّل المستقبلي اللامحدودة.
قبل ستة أشهر فقط، كانت OMODA 3 قد حققت ظهورها العالمي الأول، ولاقت اهتمامًا واسعًا من الشباب حول العالم بتصميمها المميز المستوحى من مفهوم Cyber Mecha الذي يرمز للتكنولوجيا الرقمية والمتانة الميكانيكية.
وانطلاقًا من ردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها خلال العروض الأولى وجلسات "التصميم المشترك" مع المستخدمين، قررت الشركة تطوير طراز O3 إلى O4، لتتناسب التسمية الجديدة مع قوة السيارة وشغف مستخدميها. لم يكن هذا الحدث مجرد إطلاق منتج جديد، بل كان حوارًا عميقًا بين العلامة التجارية ومستخدميها، مشكّلًا قفزة نوعية من "تصميم السيارات من أجل المستخدمين" إلى تصميمها بمشاركتهم"، في تأكيد واضح على التزام أومودا وجايكو برسم ملامح مستقبل التنقّل بالتعاون مع مجتمعها العالمي.
خرج العرض عن الأنماط التقليدية لفعاليات السيارات، مقدمًا تجربة خاصة وغامرة بتصميم Cyber Mecha المستقبلي. ومن خلال تنظيم تفاعلي متدرج وجلسات "ابتكار مشترك"، لم يكتفِ الضيوف باكتشاف فلسفة تصميم OMODA 4 وابتكاراتها التقنية، بل تحولوا من مجرّد متفرجين إلى مشاركين فاعلين ومبدعين مشاركين في رؤية العلامة لمستقبل التنقّل.
تعتمد OMODA 4 فلسفة التصميم Cyber Mecha، التي تجمع بين الملامح المستوحاة من الروبوتات الميكانيكية والتكنولوجيا الجديدة. وأثناء "الرحلة عبر عالم O-UNIVERSE"، يتم تفعيل الاهتزازات الكمية الغامضة التي تتحول إلى ظاهرة بصرية فريدة تُعرف باسم "برق O-UNIVERSE"، وهي السمة الأكثر تميزًا في هوية OMODA 4، وجسر رمزي يربط بين العالمين الواقعي والافتراضي.
وقال ريتشارد، رئيس قسم التصميم في الشركة: "التصميم العابر للحدود لا يعني مجرد دمج أنماط مختلفة، بل هو إعادة تفكير شاملة في المفاهيم التقليدية." من المصابيح الأمامية الحادة والخطوط الجانبية الزاويّة إلى التصميم الخلفي ذي التفاصيل الميكانيكية الدقيقة، تجسّد كل تفصيله جوهر روح هذا الطراز الذي يجمع بين القوة والجرأة.
باعتبارها شركة رائدة في مجال التقنيات الذكية والمستدامة للتنقّل، تصدّرت الشركة الأم لأومودا وجايكو صادرات السيارات الصينية للركاب على مدى 22 عامًا متتالية، وتخدم اليوم أكثر من 17.72 مليون مستخدم حول العالم في أكثر من 120 دولة ومنطقة، عبر شبكة تضم أكثر من 11,000 مركز خدمة.
هذه البنية التحتية العالمية القوية شكّلت الأساس لتوسّع AIMOGA، التي أصبحت أول روبوت بشري في العالم يحصل على اعتماد أوروبي كامل للبرمجيات والأجهزة، ودخلت أكثر من 30 دولة تشمل ماليزيا وإندونيسيا والإمارات وجنوب أفريقيا.
شهد المنتدى الدولي لمستخدمي أومودا وجايكو لعام 2025 إطلاق خارطة طريق AIMOGA الاستراتيجية، مجسدًا التحوّل المنهجي للشركة الأم من مصنّع سيارات تقليدي إلى منظومة تكنولوجية متكاملة.
تحت شعار "نشارك الإبداع، ونرسم المستقبل معًا" والتعريف المشترك (CO-CREATE CO-DEFINE) تعمل الشركة على دمج خبرتها العميقة في صناعة السيارات مع قدراتها في الذكاء المتجسد والعمليات العالمية، لتدشّن عصرًا جديدًا يتجاوز حدود المنتج نحو منظومة متكاملة من الابتكار.
وفي هذا السياق، تأتي iCAUR – ClassicNeverFades كإحدى العلامات التجارية المندرجة تحت مظلة شيري، لتجسّد فلسفة تجمع بين الأصالة والحداثة وتؤكد أن القيمة الحقيقية لا يبهت بريقها مع الزمن.
خلال القمة الدولية للمستخدمين، ستطلق شركة شيري العالمية سلسلة من الأنشطة التي تركز على المستخدم تحت علاماتها الفرعية CHERY، وEXEED، وOMODA JAECOO، وiCAUR.
