"أمير الباحة" يدشن أول مركز نسائي لتقديم خدمات الأعمال بالمنطقة

وأعرَبَ أمير المنطقة عن شكره على التكامل المتميز في تأسيس هذا المركز الذي يُعَد الأول من نوعه في المنطقة، والذي سيسهم -بإذن الله- في رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل.