إخلاء مرضى العناية المركَّزة بـ"زاهر مكة" من جراء حريق.. والجهات الأمنية تُحقِّق

وأفادت المصادر إلى أنه تم إخلاء نحو 23 حالة منومة في العناية المركزة بعد الدخان الكثيف الذي غطى المكان، وتم نقل المرضى إلى قسم آخر، فيما لم ينتج عن الحريق أي وفيّات أو أي إصابات في الأرواح - ولله الحمد -.