إخلاء مرضى العناية المركَّزة بـ"زاهر مكة" من جراء حريق.. والجهات الأمنية تُحقِّق

فتحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تحقيقاً موسعاً حول أسباب حريق نشب في قسم العمليات الكبرى بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وامتد حتى طال قسم العناية المركزة، عصر اليوم الثلاثاء.
وبحسب معلومات حصلت عليها "سبق" فإن نشوب الحريق الذي حدث عصر اليوم الثلاثاء، كان في غرفة البطاريات الاحتياطية بقسم العمليات الكبرى، وبسبب الدخان الكثيف تم إخلاء العناية المركزة التي تقع بالقرب من قسم العمليات الكبرى.
وأفادت المصادر إلى أنه تم إخلاء نحو 23 حالة منومة في العناية المركزة بعد الدخان الكثيف الذي غطى المكان، وتم نقل المرضى إلى قسم آخر، فيما لم ينتج عن الحريق أي وفيّات أو أي إصابات في الأرواح - ولله الحمد -.
وأشارت المصادر إلى أن الحريق وقع أثناء إجراء صيانة دورية لغرفة البطاريات الاحتياطية من قِبل إحدى الشركات المتعاقد معها في أعمال الصيانة.
وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق، عند مباشرتها الموقع بعد تلقيها البلاغ، فيما تم نقل المرضى لمواقع داخل المنشأة دون الحاجة لنقلهم لمستشفيات أخرى.