قافلة الحياة الاستشارية تقدم خدماتها لـ 431 مراجعًا بمستشفى السحن العام

قدّمت قافلة الحياة الاستشارية التطوعية، بمشاركة استشاريين في تخصصات عدة من "تجمع الطائف الصحي"، صباح السبت، خدماتها لأكثر من 431 مراجعًا بمستشفى السحن العام، بينها إجراء 5 عمليات جراحية.
شارك في القافلة التي انطلقت في الصباح الباكر من محافظة الطائف، 14 استشاريًّا وعدد من الكوادر الطبية وفريق مختص بالعمليات الجراحية، وفريق من إدارة التطوع الصحي بتجمع الطائف الصحي.
ورحبت إدارة مستشفى السحن العام، بأعضاء القافلة، وجرى عقد اجتماع في بداية الزيارة، قبل أن يبدأ الاستشاريون المتطوعون في استقبال الحالات في 14 عيادة.
وسخّر المستشفى طاقاته لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتسهيل زيارتهم والالتقاء بالاستشاريين المتطوعين، والحد من الزحام؛ حيث تم تنفيذ خطة لتنسيق زيارات المراجعين للعيادات.
وجرى دعم أقسام الاستقبال والمختبر والأشعة بالكوادر اللازمة من المتطوعين، إضافة إلى دعم الطواقم التمريضية لتغطية سائر العيادات.
وشاركت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية في القافلة، وعملت على تأمين عدد من أسرة المرضى، وأسطوانات الأكسجين وعربات نقل المرضى إضافة لرعايتها رحلة القافلة.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، عن شكره لجميع المشاركين في هذه القافلة.
وأشار إلى أنها ستستمر لكل مستشفيات المحافظات الطرفية البالغ عددها 11 مستشفى، تواليًا، بإذن الله.
يذكر أن قافلة الحياة التطوعية الاستشارية تعد زيارتها لمستشفى السحن العام، السابعة خلال عام 2024م، ونفذتها إدارة التطوع الصحي بتجمع الطائف الصحي.
وتهدف هذه القافلة في زيارتها للمستشفيات الطرفية لخدمة المرضى وتخفيف معاناة سفرهم للطائف، بإجراء العمليات الجراحية والكشف على الحالات وصرف الدواء للحالات التي تحتاج العرض على الاستشاري، بما أن مستشفيات الـ 50 سريرًا لا يتوفر بها أطباء استشاريين.
كما تهدف القافلة إلى نقل الخبرة للأخصائيين وزيادة العلاقة للتواصل عند الاحتياج لأي استشارة من الاستشاري في نفس التخصص مع إجراء تقييم للمستشفى وإمكانياته وطلب التجهيزات والأدوية اللازمة.
ومن ضمن أهداف القافلة زرع حب التطوع والبذل في نفوس الاستشاريين وجميع المشاركين بالقافلة، ورفع معنويات طاقم المستشفى وبث روح الحماس لديهم.