قافلة الحياة الاستشارية تقدم خدماتها لـ 431 مراجعًا بمستشفى السحن العام

قدّمت قافلة الحياة الاستشارية التطوعية، بمشاركة استشاريين في تخصصات عدة من "تجمع الطائف الصحي"، صباح السبت، خدماتها لأكثر من 431 مراجعًا بمستشفى السحن العام، بينها إجراء 5 عمليات جراحية.