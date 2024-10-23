المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي المدير التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي

وأنشأ الصندوق وساهم في إنشاء قرابة 150 جامعة وكلية ومعهدًا حول العالم، وأهمها الجامعة الإسلامية في أوغندا، والجامعة الإسلامية في النيجر، والجامعة الإسلامية في قيرغيزيا، وجامعة الملك فيصل بانجمينا، وجامعة الحكمة في غامبيا، وجامعة الزيتونة بتونس، وجامعة أفريقيا العالمية بالسودان، وعدد من الجامعات في بنغلاديش، والكلية الأمريكية الإسلامية في شيكاغو، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة أكسفورد في بريطانيا، والمعهد العالي للدراسات الإسلامية في موريتانيا، والمعهد الإسلامي للترجمة بالسودان، وغيرها.