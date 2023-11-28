معرض الرياض للسيارات.. تجربة شيقة وحدث تاريخي يعيشه عشاق السيارات في الرياض قريبًا

ومع تطور الاقتصاد السعودي وتوسعه، ازداد الاهتمام بقطاع السيارات في المملكة وبالتالي، شهدت السوق السعودي للسيارات تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تعاونت الحكومة مع العديد من الشركات العالمية لإنتاج سيارات محلية وإدخال سيارات جديدة إلى السوق السعودي، والذي يعد أكبر المستوردين للمركبات في المنطقة بنسبة تزيد عن 40%، بإجمالي مبيعات يصل إلى أكثر من 500.000 سيارة سنوياً .