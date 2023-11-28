معرض الرياض للسيارات.. تجربة شيقة وحدث تاريخي يعيشه عشاق السيارات في الرياض قريبًا

ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وتحت شعار "حيث يتسارع نبضك"، تستعد العاصمة الرياض لاحتضان معرض الرياض للسيارات في تجربة شيقة، خلال الفترة من 5- 9 ديسمبر المقبل في منطقة المملكة أرينا، وذلك على مساحة إجمالية 86,000 متر مربع وفي أكبر تجمع من نوعه لوكلاء السيارات في المملكة.
وفي تجربة استثنائية تنتظر عشاق ومحبي السيارات، يتوقع أن يستقطب هذا الحدث خلال فعالياته أكثر من 250,000 زائر من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وهو فرصة مميزة يتنافس به صانعو السيارات لعرض أحدث المركبات والإكسسوارات والخدمات المتعلقة بهذا القطاع المزدهر في المملكة.
كما سيشمل المعرض أنشطة وفعاليات خارجية تضم عروض سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، حلبات سباق الكارتينج، سباقات المحاكاة، وتجربة قيادة السيارات للسيدات، بالإضافة إلى تجربة قيادة سيارة أحلامك وغيرها بصورة ممتعة في مكان واحد.
ويكشف المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى 5 أيام عن أحدث السيارات في العالم، لتحكي كل سيارة قصتها الفريدة على حداها، منها السيارات الرياضية، ومركبات الدفع الرباعي"4x4"، وسيارات الركاب والسيدان، بالإضافة إلى إطلاق حصري لأحدث الطرازات في السوق السعودي.
ومع تطور الاقتصاد السعودي وتوسعه، ازداد الاهتمام بقطاع السيارات في المملكة وبالتالي، شهدت السوق السعودي للسيارات تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تعاونت الحكومة مع العديد من الشركات العالمية لإنتاج سيارات محلية وإدخال سيارات جديدة إلى السوق السعودي، والذي يعد أكبر المستوردين للمركبات في المنطقة بنسبة تزيد عن 40%، بإجمالي مبيعات يصل إلى أكثر من 500.000 سيارة سنوياً .
ويفتتح معرض الرياض للسيارات أبوابه مستقبلاً وسائل الإعلام المحلية والعالمية في 5 ديسمبر2023 صباحاً، وذلك قبل افتتاح المعرض للجمهور تمام الساعة 4:30 مساءً.