عبر "سبق" في رمضان.. "10" نصائح للطلاب يقدمها مستشار تربوي وتعليمي

وعبر "سبق" قال الحمادي: أول نصيحة هي التهيئة النفسية، والبُعد عن القلق والتوتر والرسائل السلبية التي تُتداول للأسف في شهر رمضان عن الدراسة. وثانيًا الحرص على النوم المبكر، وأخذ ساعات كافية من النوم؛ فمن أكبر الأخطاء التي يقع فيها الطلاب في شهر رمضان المواصلة حتى الصباح، وعدم النوم. وأكد أنه لا بد من ترك هذا السلوك السلبي الذي له تأثير على العقل والصحة والجسم.