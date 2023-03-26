عبر "سبق" في رمضان.. "10" نصائح للطلاب يقدمها مستشار تربوي وتعليمي

قدَّم المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي أهم النصائح والتوجيهات التي يمكن أن تساعد الطالب في دراسته، وترتيب وقته في شهر رمضان المبارك، ووضعها بين يديه.
وعبر "سبق" قال الحمادي: أول نصيحة هي التهيئة النفسية، والبُعد عن القلق والتوتر والرسائل السلبية التي تُتداول للأسف في شهر رمضان عن الدراسة. وثانيًا الحرص على النوم المبكر، وأخذ ساعات كافية من النوم؛ فمن أكبر الأخطاء التي يقع فيها الطلاب في شهر رمضان المواصلة حتى الصباح، وعدم النوم. وأكد أنه لا بد من ترك هذا السلوك السلبي الذي له تأثير على العقل والصحة والجسم.
فيما اشتملت النصيحة الثالثة على تنظيم الوقت للطالب، واختيار المكان المناسب للمذاكرة، ومتابعة الدروس بشكل يومي.
ولفت في نصيحته الرابعة إلى أن الطالب يحتاج إلى عزيمة قوية واستمرارية، خصوصًا في الأيام الأولى من شهر رمضان؛ حتى يعتاد، وتضبط ساعته البيولوجية.
وشدد في نصيحته الخامسة على أهمية أن يحاول الطالب قدر المستطاع الابتعاد عن كثرة المنبهات والكافيين من قهوة وشاي، وغيرهما.
وأشار في نصيحته السادسة إلى أنه يجب على الطالب أن يقلل من استخدام الجوال والنظر إليه؛ إذ أكدت الدراسات أنه يُبعد النوم، ويقلل التركيز.
وتابع في نصيحته السابعة بأن يحرص الطالب على الأكل الصحي، وتناوُل الفواكه، وكثرة شرب الماء، وأن يحرص على وجبة السحور بأكل صحي؛ لأن ذلك يساعده في تحسن مستويات التركيز ونشاط الذاكرة لديه.
وبين "الحمادي" في نصيحته الثامنة أن يختار الطالب وقتًا مناسبًا للمذاكرة، مثلاً بعد صلاة التراويح، أو بعد صلاة الفجر، مع عدم مواصلة الساعات في المذاكرة، بل يجب عليه التوقف دقائق لأخذ راحة، وتجديد نشاطه.
وأكد "الحمادي" في نصيحته التاسعة أنه بعد العودة من المدرسة لا بد أن يأخذ الطالب ساعات كافية من الراحة والنوم.
واختتم بالنصيحة العاشرة (الأخيرة) بأن استخدام التقنيات الحديثة ومنصات التعليم، مثل منصة مدرستي، في مذاكرة الدروس وحل الواجبات، فعّال جدًّا، ومفيد، وذلك من خلال مشاهدة شرح الدروس بمقاطع الفيديو، وعروض البوربوينت والجرافيك؛ إذ تعمل هذه الطرق على توضيح المعلومات وفهمها بشكل أسرع، وتغيير نمط الدراسة المعتاد.
وقال "الحمادي": شهر رمضان المبارك حسب ما يحدده الشخص، هل يريد السهر والكسل وعدم الإنتاجية، أم فرصة لتخطيط وإنجاز الأعمال من ختم القرآن الكريم، وكسب الأجر في ساعات تطوع، وعمل رياضة، وتخفيف الوزن.. فأكبر باب من أبواب النجاح هو الالتزام والانضباط كما يُقال في علم الاجتماع.