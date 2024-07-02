"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة وأتربة مثارة ورياح وموجة حارة

وتفصيلاً، نبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.