"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة وأتربة مثارة ورياح وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية ونجران وجازان وعسير والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة. وتشهد المنطقة أتربة مثارة على العيص وينبع النخل والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والقنفذة. وتشهد أمطارًا خفيفة على أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة. وتشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.