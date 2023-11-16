في يوم التسامح.. "الهاجري" يذكّر بمقولة ولي العهد: "سنعود للإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم"

وقال "الهاجري" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام: كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ ليست عنّا ببعيد، عندما قال: "سنعود للإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان".