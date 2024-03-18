مستشفيات تجمع جدة الصحي الثاني تبدأ "التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية"

وأشار إلى أن اللقاح يساهم في خفض احتمالات الإصابة بنسبة تصل إلى أكثر من 60%، موضحًا أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا هم أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والفئة العمرية من 50 عامًا فأكثر، والأطفال من عمر 6 أشهر فأكثر، والحوامل، بالإضافة إلى المصابين بالسمنة المفرطة، والعاملون في القطاع الصحي.