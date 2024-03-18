مستشفيات تجمع جدة الصحي الثاني تبدأ "التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية"

بدأت مستشفيات "الملك فهد العام ومستشفى العزيزية للأطفال، ومجمع إرادة، ومستشفى العيون ومستشفى رابغ العام ومجمع الملك عبدالله الطبي"، التابعة لتجمع جدة الصحي الثاني، في تنفيذ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بميقات الجحفة، والجوامع والأسواق التجارية، وعدد من مماشي الأحياء والحدائق العامة، ومقر الشركات الخاصة، وملعب الجوهرة الرياضي.
يأتي القيام بهذه الحملة من خلال الفرق الطبية المختصة والعيادات المتنقلة.
وأكد التجمع الصحي الثاني أهمية أخذ اللقاح للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.
وأشار إلى أن اللقاح يساهم في خفض احتمالات الإصابة بنسبة تصل إلى أكثر من 60%، موضحًا أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا هم أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والفئة العمرية من 50 عامًا فأكثر، والأطفال من عمر 6 أشهر فأكثر، والحوامل، بالإضافة إلى المصابين بالسمنة المفرطة، والعاملون في القطاع الصحي.
وشدد التجمع على أهمية الوقاية وأثرها الكبير في تعزيز الصحة؛ حيث تعد أحد الأهداف التي تساعد على تحقيق رؤية المملكة 2030، كما أنها تعزز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع.