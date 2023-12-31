"مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية" تنال شهادة الأيزو العالمية

حصلت مؤسسة عبدالعزيز بن طلال، وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية (أحياها)، على شهادة الأيزو 2015 9001 العالمية.
يأتي هذا الإنجاز لأهميتها ودورها الملموس في تحسين جودة الحياة ومواصلة الجد والاجتهاد في العمل التنموي.
كما تعتبر شهادة الأيزو في الأساس الوسيلة الأمثل لتقييم الأنظمة الإدارية والمالية والتشغيلية للمؤسسة، ومقارنة أدائها مع المستوى العالمي المتميز. ويُعَد الحصول عليها تتويجًا لجهود المؤسسة وتقديرًا لإنجازها وتقديمها كأمثلة يُستفاد من تجربتها.
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة مشاعل الرشيد، أن المؤسسة حرصت على مواكبة التطور العالمي والابتكار في الخدمات المقدمة؛ حيث إن التطبيق الفعال للجودة يتطلب المشاركة، والتعاون من الجميع؛ وذلك على مستوى أنشطة المؤسسة.
وأضافت "الرشيد" أن الحصول على شهادة الجودة يفرض علينا المضي قدمًا لرحلة التطوير المستمر، والمتواصل للمبادرات والمشاريع المبتكرة المستدامة.
ولفتت إلى أن ثمار جهود أعضاء مجلس الأمناء ومنسوبي المؤسسة، أسفَرَ عنه حصول "أحياها الإنسانية" على شهادة الأيزو؛ بناءً على تلك الجهود والتفاني في العمل الخيري والتنموي.
يُذكر أن مؤسسة "أحياها الإنسانية" هي مؤسسة مجتمعية غير ربحية تسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين المجتمع المدني عبر دعم المبادرات المبتكرة ذات الأثر المستدام، وتعد حاضنة تنموية لمفهوم ريادة العمل الإنساني تحت شعار "نبتكر لخدمة الإنسان".