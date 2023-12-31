"مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية" تنال شهادة الأيزو العالمية

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة مشاعل الرشيد، أن المؤسسة حرصت على مواكبة التطور العالمي والابتكار في الخدمات المقدمة؛ حيث إن التطبيق الفعال للجودة يتطلب المشاركة، والتعاون من الجميع؛ وذلك على مستوى أنشطة المؤسسة.