"إيليت Elite " فرصة استثمارية واعدة في قلب مدينة الخبر

ويحظى مخطط "إيليت Elite " بفرادة نوعية ميزته عن المخططات والمشاريع الأخرى المطروحة في المنطقة لتقديمه رؤية شاملة لمفهوم استثماري حديث وفريد في مدينة الخبر. وإضافة إلى مساحاته الرحبة وموقعه الجغرافي الفريد الذي يمتاز بالقرب من أهم الشوارع الرئيسية في المنطقة التي ستسهل على قاصدي المنطقة الوصول إلى مرافقه في وقت قياسي نتيجة الوحدات الجغرافية المترابطة على أطراف المخطط، يحتوي "إيليت Elite " على شريط تجاري يقع على امتداد طريق الملك فيصل، يُمكن استثماره كأبراج تجارية وفندقية متعددة الطوابق، فضلاً عن جاهزيته لاحتضان مفهوم المشاريع المعمارية المُعاصرة المعروفة بـ "ستريب مول".