"إيليت Elite " فرصة استثمارية واعدة في قلب مدينة الخبر

تعتزم شركة "عمار العقارية" طرح مخططها النوعي "إيليت Elite " للبيع في مزاد علني نهاية الشهر الحالي، والذي يَعِد المستثمرين وسُكان المنطقة الشرقية بوجهة سكنية وتجارية قادمة في قلب مدينة الخبر، وتحديداً في حي الكورنيش على امتداد طريق الملك فيصل الحيوي.
ويتمتع مخطط "إيليت Elite " ببنية تحتية متينة مُجهزة بكافة الخدمات ، إذ تم تأمين أراضي المخطط بإمدادات شبكات الإنارة والاتصالات والماء والكهرباء، علاوة على شبكتي الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، مما جعلته وجهة نخبوية للمستثمرين الراغبين في تأمين وجهة عيش رحبة مُحاطة بشريط تجاري وخدمي متعدد الأغراض.
ويحظى مخطط "إيليت Elite " بفرادة نوعية ميزته عن المخططات والمشاريع الأخرى المطروحة في المنطقة لتقديمه رؤية شاملة لمفهوم استثماري حديث وفريد في مدينة الخبر. وإضافة إلى مساحاته الرحبة وموقعه الجغرافي الفريد الذي يمتاز بالقرب من أهم الشوارع الرئيسية في المنطقة التي ستسهل على قاصدي المنطقة الوصول إلى مرافقه في وقت قياسي نتيجة الوحدات الجغرافية المترابطة على أطراف المخطط، يحتوي "إيليت Elite " على شريط تجاري يقع على امتداد طريق الملك فيصل، يُمكن استثماره كأبراج تجارية وفندقية متعددة الطوابق، فضلاً عن جاهزيته لاحتضان مفهوم المشاريع المعمارية المُعاصرة المعروفة بـ "ستريب مول".
وتتميز مشاريع "عمار العقارية" بمفاهيم متجددة في عالم العقار السعودي نتيجة الخبرة المتراكمة لطاقم الشركة، مما جعلها في مطلع الشركات العقارية على مستوى المملكة، ليكون مخطط "إيليت Elite " تُرجماناً لمبادئ التميز والحداثة والاستدامة التي تعد عُنصراً أساسياً في مشاريع "عمار العقارية" -المالك والمُسوق لمشروع ومخطط "إيليت Elite "، دانة المشاريع المرتقبة في مدينة الخبر.