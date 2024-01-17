"الجدعان" من "دافوس": علينا ألا ننتظر التحدي.. يجب التحضير المسبق للتعامل مع الصدمات

وأضاف خلال جلسة حول إيجاد طرق جديدة للنمو في أوقات عدم اليقين: في إفريقيا يوجد 12 مليون شاب يأتون للعمل، وهذه مشكلة عويصة علينا النظر إليها؛ لأننا يجب أن نأخذ على عاتقنا هذه المسؤولية، ويمكن للبنوك أن تلعب دورًا مهمًّا في هذا الصدد لإصلاح بنيات هذه الدول، والعديد من بلدان العالم الغربي التي ليس لديها قوة عاملة كافية؛ فإن هذه فرصة لها لاستغلال القوى العاملة في إفريقيا.