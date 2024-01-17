"الجدعان" من "دافوس": علينا ألا ننتظر التحدي.. يجب التحضير المسبق للتعامل مع الصدمات

أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن الدول الإفريقية تعاني من مشاكل الديون وتولد أكثر من 3 ملايين منصب عمل؛ معتبرًا أن من الضروري السعي لتقديم الدعم لها.
وقال وزير المالية خلال كلمة له في منتدى "دافوس" اليوم: يجب أن نوفر الأمان في فترات الأزمات، وهناك العديد من الواعين بأهمية المرونة، وهناك العديد من الناس ليس لديهم وعي بهذا الأمر، وهؤلاء يكونون الأكثر تأثرًا لأنهم الأكثر تهديدًا، ولا يمكنهم الحصول على الاستثمار اللازم طالما أنهم يعانون من هذا الكم من الديون.
وأضاف خلال جلسة حول إيجاد طرق جديدة للنمو في أوقات عدم اليقين: في إفريقيا يوجد 12 مليون شاب يأتون للعمل، وهذه مشكلة عويصة علينا النظر إليها؛ لأننا يجب أن نأخذ على عاتقنا هذه المسؤولية، ويمكن للبنوك أن تلعب دورًا مهمًّا في هذا الصدد لإصلاح بنيات هذه الدول، والعديد من بلدان العالم الغربي التي ليس لديها قوة عاملة كافية؛ فإن هذه فرصة لها لاستغلال القوى العاملة في إفريقيا.
من ناحية أخرى، شدد "الجدعان" على ضرورة أن تكون الشركات والحكومات أكثر مرونة حتى في الأفراد، وجاهزة لتكون قادرة على تحدي الصدمات المقبلة.
وقال: في الصين أصبحوا أكثر مرونة بعد الجائحة وإذا لم يكونوا حذرين فسيتضررون، وهذا يبرز أهمية التحلي بالمرونة لتفادي المشكلات.
وأضاف: علينا أن نجد نقطة توازن وألا ننتظر التحدي أن يقع حتى تتم الاستجابة له ولكن يجب التحضير المسبق للتعامل مع مثل هذه الصدمات.