وزيرة النقل الأرجنتينية: حزينة لهزيمة بلادي.. لكن السعودية كانت الأقوى

عبَّرت منويلا لبس ميندس، وزير النقل بالحكومة الأرجنتينية، عن حزنها الشديد لخسارة بلادها أمام السعودية في أولى مبارياتها بكأس العالم، التي وصفتها بأنها صدمة كبيرة لها ولكل الأرجنتينيين، مشيرة إلى أن منتخب الأرجنتين هو الأقوى، لكن السعودية بجدارة حقق الفوز.. مقدمة التهنئة للسعودية قيادة وشعبًا بهذا الانتصار.