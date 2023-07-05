"شركة البلد الأمين" تطرح منافسة مشروع حديقة الوسيق بمكة المكرمة

وتتمثل محاور نطاق العمل من خلال إنشاء واستثمار وتشغيل وصيانة حديقة الوسيق داخل حد الحرم، بمساحة إجمالية (73.923.693) م2، من خلال إقامة حديقة ومبانٍ بمساحة لا تتجاوز 25٪ من مساحة الأرض.