"شركة البلد الأمين" تطرح منافسة مشروع حديقة الوسيق بمكة المكرمة

طرحت شركة البلد الأمين، الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة، منافسة للشركات والمؤسسات ذات الخبرات المتميزة؛ وذلك للمشاركة في إقامة وتنفيذ وإدارة وتشغيل واستثمار مشروع حديقة الوسيق في حي البساتين بمدينة مكة المكرمة.
وتتمثل محاور نطاق العمل من خلال إنشاء واستثمار وتشغيل وصيانة حديقة الوسيق داخل حد الحرم، بمساحة إجمالية (73.923.693) م2، من خلال إقامة حديقة ومبانٍ بمساحة لا تتجاوز 25٪ من مساحة الأرض.
وستكون آلية استلام الطلبات وكراسة الشروط والمواصفات عن طريق الاستلام والتسليم اليدوي بمقر الشركة؛ موضحة على الصعيد ذاته أن آخر موعد لتقديم العطاءات سيكون يوم الاثنين 4/ 9/ 2023م.