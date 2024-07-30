توقعات بتقلبات جوية على المملكة من اليوم وحتى منتصف أغسطس القادم

تزداد التوقعات بأن تكون المملكة العربية السعودية تحت تأثير تقلبات جوية اعتباراً من اليوم وحتى منتصف أغسطس على أقل تقدير، بحيث يستمر تشكل السحب الركامية الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تزداد شدة وتمتد نحو الطائف ومكة المكرمة اعتباراً من يوم الخميس، وتمتد خلال الأسبوع القادم لتشمل أجزاء من نجران والربع الخالي وربما أجزاء من جنوب منطقة الرياض إدارياً.
يأتي ذلك في ظل احتمالية اندفاع كميات كبيرة من الرطوبة المدارية نحو عُموم الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية خلال النصف الأول من شهر أغسطس، حيث يُتوقع أن تجلب الأمطار الرعدية الغزيرة على نطاق واسع، يشمل كُل من سلطنة عُمان ودولة الإمارات إضافة للمملكة العربية السعودية.
ووفق موقع "طقس العرب"، فعلى النقيض من شهر يوليو الذي مر جافاً على المنطقة، تُعتبر التوقعات الأولية لشهر أغسطس ممتازة ومبشرة للغاية من حيث امتداد الرطوبة المدارية نحو المنطقة لفترات طويلة زمنية، ما يعني استمرارية وتجدد للهطول المطري بشكل يومي، وكميات ممتازة من الأمطار في نهاية المطاف.
ويُتوقع أن تتأثر سلطنة عمان بشكل مباشر بالمد الرطوبي القادم من بحر العرب بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة، بحيث تتدفق السحب نحو السلطنة، وتهطل زخات رعدية من الأمطار، تشمل كلًا من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وشمال الشرقية ومسقط وظفار، قد تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات من البَرَد، وجريان الاودية والسيول، أما يومي السبت فتتراجع فرص الأمطار مجدداً على تعاود الرطوبة المدارية التدفق نحو السلطنة اعتباراً من منتصف الأسبوع لتتجدد الأمطار بشكلٍ يومي تستمر بشدة متفاوتة حتى منتصف أغسطس على أقل تقدير.
وبالرغم من الفرص المحدودة للأمطار على جبال الإمارات الشرقية خلال الأيام القادمة، إلا أننا نراقب في "مركز طقس العرب الإقليمي" تحسن فرص الأمطار بشكل تصاعدي اعتباراً من منتصف الأسبوع القادم، بالتزامن مع تدفق الرطوبة المدارية نحو المنطقة، قد تشمل مدينة العين والأجزاء الداخلية من دبي والشارقة وعجمان، وقد تمتد تأثيرات هذه السحب نحو بعض السواحل على شكل رياح هابطة وغبار.