توقعات بتقلبات جوية على المملكة من اليوم وحتى منتصف أغسطس القادم

ويُتوقع أن تتأثر سلطنة عمان بشكل مباشر بالمد الرطوبي القادم من بحر العرب بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة، بحيث تتدفق السحب نحو السلطنة، وتهطل زخات رعدية من الأمطار، تشمل كلًا من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وشمال الشرقية ومسقط وظفار، قد تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات من البَرَد، وجريان الاودية والسيول، أما يومي السبت فتتراجع فرص الأمطار مجدداً على تعاود الرطوبة المدارية التدفق نحو السلطنة اعتباراً من منتصف الأسبوع لتتجدد الأمطار بشكلٍ يومي تستمر بشدة متفاوتة حتى منتصف أغسطس على أقل تقدير.