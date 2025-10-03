السعودية تستعرض 31 ورقة عمل في "الإيكاو 42".. وتدعو لتعزيز الابتكار والسلامة وتسهيلات السفر

وأكد الدعيلج أن الأوراق المقدمة تعكس الدور الريادي للمملكة في قطاع الطيران، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، مشيرًا إلى أنها ركّزت على الأمن والسلامة وتطوير المطارات وتسهيلات السفر وخفض الانبعاثات الكربونية.