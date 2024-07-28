وزارة الداخلية تعلن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع مراقبة مدارس القيادة وإدارة اختبارات السائقين

ويهدف المشروع، الذي يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير مدارس تعليم القيادة بالمملكة، إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء في التدريب والاختبار على قيادة المركبات بالمملكة واستدامتها، وذلك من خلال مراقبة أداء مدارس تعليم القيادة وإدارة اختبار السائقين في أكثر من "69" مدرسة في مختلف أنحاء المملكة.