متلازمة "الجلد المحمّص".. "سعود الطبية" تكشف خطورة التعرُّض لدرجات الحرارة العالية خاصة للنساء

وأضاف "أبا حسين"؛ تُوجد أسباب عدة تسهم في الإصابة بهذه المشكلة، من أبرزها حزام الساونا، ويستخدم البعض هذا المنتج من أجل الحصول على جسدٍ رشيقٍ وتخفيف الدهون وإخراج السموم من الجسم عن طريق إفراز العرق، لكن هذا المنتج غير صحي وقد يؤدى إلى مشكلات جلدية، مثل متلازمة الجلد المحمّص، ويؤثر في الجلد ويسبّب إرهاقاً وضعفاً في العضلات، وأيضاً أشعة الشمس فوق البنفسجية تعد من أبرز المسبّبات لهذه المتلازمة، فالأفراد الذين يضطرون للعمل في ذروة النهار خارج المنزل تزداد نسبة إصابتهم بأمراض ومشكلات جلدية عدة؛ إن لم يحرصوا على وضع واقي الشمس وارتداء ملابس تحمي الجسد من الحرارة.