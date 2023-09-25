"التعاون الإسلامي" تُدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في هولندا

وأكّدت الأمانة العامة مجدداً على موقف منظمة التعاون الإسلامي كما ورد في القرار الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 31 يوليو 2023، والمخصّص لأحداث تدنيس نسخ المصحف الشريف المتكررة، وأدان المجلس المحاولات الرامية كافة إلى النيل من حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب المقدّسة، وقيم ورموز الإسلام والأديان الأخرى تحت ذريعة حرية التعبير، الأمر الذي يتعارض مع روح المادتين (19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.