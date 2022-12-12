الزعاق: "الأحيمر" أخفّ موجات البرد.. و"الأزيرق" أشدها وبينهما "جويريد"

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أخف موجات البرد هو برد "الأحيمر"، وهو برد الوسم الذي يحدث في موسم الوسم.. وأشد موجات البرد هو برد الأزيرق؛ وسمي بذلك لأن الأجساد تزرقّ من شدته، ويحدث في النصف الأخير من المربعانية وأول موسم الشبط.
وأضاف الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أن بين الاثنين يحصل برد "جويريد" خلال النصف الأول من المربعانية، وسمي بذلك لأنه يجرّد الأوراق عن غصونها، ويفتح باب الشتاء ويؤثر على الشجر؛ بينما يؤثر برد الأزيرق على البشر.
ولفت إلى أنه بداية من هذا الأسبوع نبدأ نعيش الأجواء الشتوية في المأكل والمشرب والملبس طوال الـ90 يومًا القادمة تقريبًا.
وقال إنه خلال فترة الشتاء الفعلي (ديسمبر، يناير، فبراير) يبدأ المرتفع السيبيري في التأثير بشكل مباشر على روسيا وشرق أوروبا وشمال العراق وشمال تركيا وبلاد الشام، وتظهر الثلوج وتتعثر الحياة، ويؤثر بشكل غير مباشر على بلدان الخليج برياح شمالية باردة تهب بين آنٍ وآخر.