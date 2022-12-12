الزعاق: "الأحيمر" أخفّ موجات البرد.. و"الأزيرق" أشدها وبينهما "جويريد"

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أخف موجات البرد هو برد "الأحيمر"، وهو برد الوسم الذي يحدث في موسم الوسم.. وأشد موجات البرد هو برد الأزيرق؛ وسمي بذلك لأن الأجساد تزرقّ من شدته، ويحدث في النصف الأخير من المربعانية وأول موسم الشبط.