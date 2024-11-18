نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة G20 بالبرازيل

ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية (الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين) عبدالمحسن بن سعد الخلف.