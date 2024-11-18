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نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة G20 بالبرازيل

تبحث المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية وستتناول تعزيز العمل
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية
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نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- يرأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وفد المملكة المشارك في قمة دول مجموعة العشرين برئاسة البرازيل.

ويضم وفد المملكة المشارك في القمة، المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ونائب وزير المالية (الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين) عبدالمحسن بن سعد الخلف.

ويشارك وفد المملكة برئاسة وزير الخارجية في عدد من اجتماعات القمة، التي ستبحث المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وستتناول تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار العالميين.

محمد بن سلمان
وزير الخارجية
قمة G20 بالبرازيل

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