"السديس": استضافة 1000 حاج فلسطيني تُجَسّد اهتمام المملكة بالفلسطينيين والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية

ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لأداء فريضة الحج هذا العام.