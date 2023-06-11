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"السديس": استضافة 1000 حاج فلسطيني تُجَسّد اهتمام المملكة بالفلسطينيين والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية

ثمّن حرص القيادة على رعاية ضيوف بيت الله الحرام من المسلمين في كافة أنحاء العالم
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
واس
واس

ثمّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال السديس: "إن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تُجَسّد اهتمام المملكة العربية السعودية بفلسطين والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، وحرصه على رعاية ضيوف بيت الله الحرام من المسلمين في كافة أنحاء العالم والوقوف معهم في مِحَنهم وظروفهم الصعبة".

وأضاف: "نبارك لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، وندعو الله -عز وجل- أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية؛ نظير خدمة ضيوف الرحمن ورعاية الإسلام والمسلمين".

وأكد السديس أن الخطوة المباركة تعكس حقيقة مكانة المملكة وقيادتها الحكيمة تجاه الأمة الإسلامية، ودورها في رعاية القضايا الإسلامية.

خادم الحرمين الشريفين
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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