المملكة تحتفي بـ"اليوم العالمي للبيئة".. كم يبلغ معدل إنتاج الفرد في السعودية للنفايات يوميًّا؟

وعلى المستوى العالمي، يتم استهلاك 475 مليون طن من البلاستيك سنويًّا، حيث تتحول 80% منها إلى نفايات، ويتم إعادة تدوير ما يقارب 10% فقط من النفايات البلاستيكية التي تشكل على الأقل 85% من إجمالي النفايات البحرية. يُضاف إلى المحيطات حوالي 11 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية سنويًّا، مما يؤثر سلبًا على أكثر من 700 نوع من الكائنات الفطرية.