المملكة تحتفي بـ"اليوم العالمي للبيئة".. كم يبلغ معدل إنتاج الفرد في السعودية للنفايات يوميًّا؟

تحتفي المملكة العربية السعودية يوم غد الأربعاء، 5 يونيو الجاري، بفعاليات اليوم العالمي للبيئة 2024 تحت شعار "أرضنا مستقبلنا"، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين بالمجال البيئي من مختلف دول العالم.
وفقًا لبيانات رسمية سعودية، يبلغ معدل إنتاج الفرد للنفايات في المملكة 1.7 كيلوجرام يوميًّا وهو ما يعادل 620 كيلوجرامًا سنويًّا حسب الإحصائيات المتوفرة لعام 2023، كما تُنتج السعودية ما يقارب 7 ملايين طن من النفايات البلاستيكية سنويًّا.
وعلى المستوى العالمي، يتم استهلاك 475 مليون طن من البلاستيك سنويًّا، حيث تتحول 80% منها إلى نفايات، ويتم إعادة تدوير ما يقارب 10% فقط من النفايات البلاستيكية التي تشكل على الأقل 85% من إجمالي النفايات البحرية. يُضاف إلى المحيطات حوالي 11 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية سنويًّا، مما يؤثر سلبًا على أكثر من 700 نوع من الكائنات الفطرية.
وتدعم فعاليات اليوم العالمي للبيئة الجهود التي تقودها المملكة لاستصلاح الأراضي، وتسليط الضوء على مبادراتها الوطنية والإقليمية والدولية الهادفة لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وحماية الموائل الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تشمل تشجير المساحات الشاسعة من الأراضي القاحلة وشبه القاحلة وإعادة تأهيلها.
كما ستعزز فعاليات اليوم العالمي للبيئة مبادرة الأراضي العالمية لدول مجموعة العشرين التي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لقمة العشرين في 2020م.
وستسهم في حشد العالم للمشاركة بشكل فاعل في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) الذي تستضيفه الرياض في ديسمبر المقبل.