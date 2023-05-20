جناح دارة الملك عبدالعزيز يلفت انتباه زوار مؤتمر المسكوكات الإسلامية

جذب جناح دارة الملك عبدالعزيز المشارك في المؤتمر الدولي للمسكوكات الإسلامية الذي تنظمه هيئة المتاحف في الرياض، اهتمام المشاركين والزائرين للمعرض المصاحب للجلسات الحوارية والنقاشات المتعلقة بالعملات القديمة، نظرًا لما احتوى عليه من عروض مرئية لنماذج متنوعة لمسكوكات تاريخية من العصرين الأموي والعباسي، ونماذج للمسكوكات في عهد الملك عبدالعزيز، وعروض لإصدارات الدارة وأنشطتها.