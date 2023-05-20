جناح دارة الملك عبدالعزيز يلفت انتباه زوار مؤتمر المسكوكات الإسلامية

جذب جناح دارة الملك عبدالعزيز المشارك في المؤتمر الدولي للمسكوكات الإسلامية الذي تنظمه هيئة المتاحف في الرياض، اهتمام المشاركين والزائرين للمعرض المصاحب للجلسات الحوارية والنقاشات المتعلقة بالعملات القديمة، نظرًا لما احتوى عليه من عروض مرئية لنماذج متنوعة لمسكوكات تاريخية من العصرين الأموي والعباسي، ونماذج للمسكوكات في عهد الملك عبدالعزيز، وعروض لإصدارات الدارة وأنشطتها.
وبرز الجناح بصفته وجهة موثوقة لرواد المؤتمر، للتعرف على إنجازات الدارة العلمية والثقافية في جميع المجالات، لاسيما الأبحاث التي تتناول موضوع المؤتمر وتوثق معلوماته، بمعروضات استعرضت تاريخ المسكوكات وقيمتها في مختلف الثقافات والحضارات.
ويتيح الجناح لزائريه السفر في رحلة إثرائية تنطلق من العصور القديمة التي سُكّت فيها أولى العملات، وصولاً إلى العهد السعودي الذي شهدت فيه العملات تطورًا على عدة مراحل.
وقدم مجموعة من الإصدارات العلمية التي تستعرض بالوثائق مراحل تطور العملات تاريخيًا، والدور الذي لعبته المسكوكات في ضبط التعاملات المالية والأنظمة المصرفية وأساليب الاحتفاظ بها.
وعرض الجناح صورًا للقطع النادرة من المسكوكات في عهد الملك عبدالعزيز.