بمحاربة التطرف وتعزيز الشفافية.. المملكة تقتلع الفساد تمهيدًا لخارطة التنمية

وتبقى كلمات الأمير محمد بن سلمان بمثابة خارطة الطريق لمحاربة الفساد، حين قال: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان وزيرًا أو أميرًا أو أيًّا كان.. أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب".