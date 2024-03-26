جامع الخندق .. معلم تاريخي يرتاده زوار المدينة المنورة على مدار العام

ويعدّ "جامع الخندق " أحد المساجد التي يرتادها الزوار في المدينة المنورة، ويقع في الجهة الشمالية الغربية للمسجد النبوي في الجهة الغربية لجبل سلع، ومنطقة المساجد السبعة التي شهدت قصة حفر الخندق في السنة الخامسة من الهجرة النبوية، لتحصين المدينة المنورة إبان غزوة الأحزاب.