خلال الميركاتو الصيفي الجاري .. "ديبالا" نجم روما الإيطالي على رادار الهلال

كشفت صحيفة "calciomercato" الإيطالية عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن الهلال يرغب في تدعيم مركز هجوم الفريق بالتعاقد مع ديبالا، ولكن اللاعب الأرجنتيني ليست لديه النية للرحيل عن صفوف النادي الإيطالي في الوقت الحالي.
ويرتبط باولو ديبالا البالغ من العمر 29 عامًا، بعقد مع روما حتى صيف 2025، الذي انضم إليه في 2022 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي الذي لعب له لمدة 7 مواسم.
ويلعب ديبالا للمنتخب الأرجنتيني منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي للاعب نحو 30 مليون يورو.
ونجح الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من وولفرهامبتون وأندررز الإنجليزي، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي.