خلال الميركاتو الصيفي الجاري .. "ديبالا" نجم روما الإيطالي على رادار الهلال

ويرتبط باولو ديبالا البالغ من العمر 29 عامًا، بعقد مع روما حتى صيف 2025، الذي انضم إليه في 2022 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي الذي لعب له لمدة 7 مواسم.