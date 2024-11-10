"نتصل مع العالم".. "اللجنة السعودية للتربية والثقافة والعلوم" تُطلق منصاتها بمواقع التواصل

وتسعى اللجنة إلى تسليط الضوء على الهوية التربوية والثقافية والعلمية السعودية من بين الثقافات العالمية، والمحافظة عليها وتطويرها لنقلها بين الأجيال، إضافة إلى تحفيز الإبداع والابتكار في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية من خلال دعم الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية مع الجهات والمنظمات ذات الصلة والدول الأعضاء في تنظيم الاستضافات وإيجاد المبادرات وحضور المؤتمرات والمجالس التنفيذية وتنظيم ورش العمل والندوات، التي تسهم في ربط وتبادل الخبرات والمعارف في أرجاء العالم.