"السليمان" يكشف عن مساعٍ لإنشاء سجل عقاري يحفظ الحقوق العقارية

وأشار إلى أن اطلاق أعمال التسجيل العيني للعقارات في المدينة المنورة بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار يعكس التزام "السجل العقاري" في دعم وتعزيز القطاع بالمنطقة، وتسريع وتيرة التحّول الرقمي بما يسهم في تحسين جاذبية الاستثمارات وتنيمه الثروة العقاري تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.