"السليمان" يكشف عن مساعٍ لإنشاء سجل عقاري يحفظ الحقوق العقارية
أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" الدكتور محمد السليمان, أن شركة "السجل العقاري" تعمل على إنشاء سجل عقاري متطور يحفظ الحقوق العقارية، ويوفر بيئة عقارية مستدامة ومنظومة فعالة للقطاع العقاري بالمملكة.
ونوّه بدور الشركة الريادي في تقديم أفضل الخدمات والدعم للمواطنين والمستثمرين في المدينة المنورة وفي كل أنحاء المملكة بشكل عام.
وأشار إلى أن اطلاق أعمال التسجيل العيني للعقارات في المدينة المنورة بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار يعكس التزام "السجل العقاري" في دعم وتعزيز القطاع بالمنطقة، وتسريع وتيرة التحّول الرقمي بما يسهم في تحسين جاذبية الاستثمارات وتنيمه الثروة العقاري تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد أن المنصة الرقمية لـ"السجل العقاري" متاحة لاستقبال طلبات تسجيل الملكية في المناطق التي تعلن عنها الهيئة العامة للعقار، كما أن المسجلين المعتمدين سيقومون بأعمالهم الميدانية داخل الأحياء المعلن عنها ابتداءً من الموعد الـمحدد لبدء التسجيل.