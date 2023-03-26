"الأفلام" تُنظم ورش عمل وجلسات إرشاد مهني للممارسين في القطاع

وناقش الحضور ممكنات جودة الإنتاج، وهي أصالة المحتوى وتمكن الاحترافية ومستوى التمثيل ورضى الجمهور، كما تناولت الورشة المهارات والكفايات المهنية، المتجسدة في المهارات التخصصية، والمهارات الشخصية، ومهارات الأعمال، التي تتماشى مع مراحل النمو المهنية مروراً بالتأسيس والاستمرار حتى التقاعد.