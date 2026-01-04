35 تقلبًا جويًا وجدة تسجل أعلى كمية هطول أمطار.. "الأرصاد" يُعلن إحصائيات 2025

وأوضح المركز أن متوسط الهطول المطري على مستوى المملكة بلغ (58.6) ملم، فيما سجلت مدينة جدة أعلى كمية هطول مطري في يوم واحد بواقع (137.8) ملم، في حين تصدرت منطقة عسير مناطق المملكة من حيث متوسط الهطول المطري بمعدل (103.7) ملم.