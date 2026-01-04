35 تقلبًا جويًا وجدة تسجل أعلى كمية هطول أمطار.. "الأرصاد" يُعلن إحصائيات 2025

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن إحصائيات أبرز عوامل الطقس التي أثرت على مناطق المملكة خلال عام 2025م، وذلك استنادًا إلى بيانات محطات الرصد وتقنيات المركز المعتمدة.
وأوضح المركز أن متوسط الهطول المطري على مستوى المملكة بلغ (58.6) ملم، فيما سجلت مدينة جدة أعلى كمية هطول مطري في يوم واحد بواقع (137.8) ملم، في حين تصدرت منطقة عسير مناطق المملكة من حيث متوسط الهطول المطري بمعدل (103.7) ملم.
وبيَّنت الإحصائيات تسجيل (35) تقلبًا جويًا خلال العام، إلى جانب إصدار (2484) إنذارًا جويًا شملت مختلف مناطق المملكة، ضمن جهود المركز في التحذير المبكر ورفع مستوى الجاهزية.
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، سجّلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بلغت (-5) درجات مئوية، بينما سجلت مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة وصلت إلى (49.9) درجة مئوية خلال العام.
وأشار المركز إلى أن هذه الإحصائيات تعكس تنوع وتأثير العوامل الجوية والمناخية على المملكة خلال عام 2025م، وتبرز الدور المحوري لمنظومة الرصد والإنذار المبكر في دعم السلامة العامة، ورفع كفاءة التخطيط، وتعزيز الاستفادة من البيانات المناخية الدقيقة.
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود المركز الوطني للأرصاد في توثيق وتحليل بيانات الطقس، ورفع مستوى الوعي المناخي، وتقديم معلومات موثوقة تسهم في دعم الجهات المستفيدة وصناع القرار، وفق مستهدفات تطوير قطاع الأرصاد بالمملكة.