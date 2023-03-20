استمرارًا لتتويج شجرة البن.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير صناعة "القهوة " بجازان

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون مع الهيئة ووضع الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مستدام، حيث تضمنت تزويد الهيئة للشركة السعودية للقهوة بسلسلة توريد قوية من شتلات البنّ والتأكيد على الالتزام المشترك بتنمية القدرات المحلية المرتبطة بزراعة البنّ في المملكة، كما تعهدت بتطوير المواهب الوطنية من خلال الأكاديميات والبرامج التدريبية، بما يسهم في صقل وتطوير مهارات المزارعين المحليين والاستفادة منها في تطوير هذه الصناعة.