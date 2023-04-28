سيرك "دو سليه Vizion" في جدة يُبهر زوارَه بعروض استثنائية.. على مدار شهر

تستعدّ إدارة تقويم فعاليات جدة لإطلاق عرض سيرك "دو سليه Vizion"، اليوم، ضمن تقويم فعاليات جدة ٢٠٢٣، التي تم تطويرها خصيصًا لجمهور المملكة العربية السعودية؛ نظرًا للإقبال الذي حصل عليه عرض Fuzion في موسم جدة ٢٠٢٢.
وسيتمّ تقديم عرض استثنائي لمحبّي السيرك، الذي يشارك فيه 150 عضوًا من 11 دولة مختلفة، وتقدّمه مجموعة من أفضل الفنانين الدوليين في هذا المجال، والذي يجمع بين الفنون المسرحية وعروض السيرك.
وستشمل الفعاليةُ العديدَ من العروض المبتكرة التي تجمع بين الفنون الأدائية والجمباز والموسيقى والتفاعل مع الجمهور.
يشار إلى أن عرض سيرك "دو سليه Vizion" في جدة هذا العام، استغرق إنتاجُه قرابةَ خمسة أشهر، وسيقدم عرضًا استثنائيًّا لجميع عشّاق الفعاليات الفنية والمسرحية، ويعتبر هذا الإصدار بنسخته الحصرية من الفعالية مفاجأةً للجمهور المحلي والزوار على حدّ سواء.
وستتاح التذاكر للزوار عبر تطبيق وموقع فعاليات السعودية saudievents.sa لعروض سيرك "دو سليه Vizion"، والذي سيستمرّ لمدة شهر.