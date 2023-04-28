سيرك "دو سليه Vizion" في جدة يُبهر زوارَه بعروض استثنائية.. على مدار شهر

يشار إلى أن عرض سيرك "دو سليه Vizion" في جدة هذا العام، استغرق إنتاجُه قرابةَ خمسة أشهر، وسيقدم عرضًا استثنائيًّا لجميع عشّاق الفعاليات الفنية والمسرحية، ويعتبر هذا الإصدار بنسخته الحصرية من الفعالية مفاجأةً للجمهور المحلي والزوار على حدّ سواء.