260 متخصصًا عالميًا يترجمون أسئلة أولمبياد الكيمياء الدولي إلى 50 لغة

وسيترجم الاختبار العملي، اليوم، إلى أكثر من 50 لغة تتحدثها الدول المشاركة في الأولمبياد، بمشاركة وإشراف 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء، لاعتماد النسخ النهائية من الاختبار قبل تسليمها للطلاب المتنافسين.