مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة ينجح في استئصال ورم نادر لأربعيني من الغدة الزعترية

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، في استئصال ورم "الغدة الزعترية" النادر في منطقة الصدر من مراجع في العقد الرابع من العمر، هذا ما أوضحه الدكتور أشرف مغربي استشاري طب وجراحات الصدر ومناظير الجهاز الهضمي العلوي والسمنة، والمتخصص في جراحات الرئتين باستخدام تقنيات الروبوت الجراحي المتطور والمناظير، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزمالة الكندية.
وقال الدكتور مغربي أنه عند وصول المراجع للعيادة، تم الإستماع إلى شكواه والإطلاع على تاريخه المرضي وعمل الفحص السريري، وتبين أنه يشعر بضيق شديد في التنفس وسعال وألم في الصدر وصعوبة في البلع، على الفور تم إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة بالتصوير المقطعي (C.T Scan) والأشعة السينية وإجراء تخطيط كهربائي للعضلات والتحاليل المخبرية.
مفيداً بأن نتائج الفحوصات كشفت عن إصابته بورم سرطاني نسيجي يعرف باسم " الغدة الزعترية"، نشأ داخل التجويف الصدري، ومتمركز في المنطقة الواقعة ما بين الرئتين بطول 7 سم، بالإضافة إلى معاناته من الوهن العضلي. موضحاً أن الفريق الطبي الذي يضم أطباء جراحة الصدر والجهاز الهضمي والعناية المركزة والتخدير بالإضافة إلى الدكتورة سلوى مرابط استشارية المخ والأعصاب، وضع خطة علاجية تقتضي البدء في معالجة الوهن العضلي أولاً، وذلك من خلال إعطاء المراجع جرعات من الأجسام المضادة الوريدية، ومن ثم إخضاعه لعملية معقدة لاستئصال الورم.
وأضاف د. مغربي أن العملية الجراحية استغرقت ساعتين تحت التخدير العام، وتم فيها إتباع تقنية التدخل الجراحي الطفيف، وذلك باستخدام المنظار الجراحي وعمل فتحات صغيرة لا تتجاوز 1 سم، نقل بعدها إلى جناح التنويم، مع وضعه تحت المراقبة الحثيثة. مؤكداً على نجاح جهود الفريق الطبي ولله الحمد، حيث نوم المراجع لمدة يومين، وخرج بعدها من المستشفى وهو بصحة جيدة، وذلك بعد أن تم التأكد من انتهاء كافة الأعراض السابق ذكرها.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، يوفر أحدث الأجهزة الطبية وكافة الإمكانيات الخاصة بالتدخلات الجراحية المعقدة، والتي تضاهي كبرى المستشفيات، وهو الأمر الذي يُسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.