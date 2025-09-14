مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة ينجح في استئصال ورم نادر لأربعيني من الغدة الزعترية

وأضاف د. مغربي أن العملية الجراحية استغرقت ساعتين تحت التخدير العام، وتم فيها إتباع تقنية التدخل الجراحي الطفيف، وذلك باستخدام المنظار الجراحي وعمل فتحات صغيرة لا تتجاوز 1 سم، نقل بعدها إلى جناح التنويم، مع وضعه تحت المراقبة الحثيثة. مؤكداً على نجاح جهود الفريق الطبي ولله الحمد، حيث نوم المراجع لمدة يومين، وخرج بعدها من المستشفى وهو بصحة جيدة، وذلك بعد أن تم التأكد من انتهاء كافة الأعراض السابق ذكرها.