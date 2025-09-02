جامعة شقراء ترصد غياب أعضاء هيئة تدريس وتواجدًا خارج المملكة بغير مبرر نظامي

كشفت جامعة شقراء في تعميم رسمي عن رصدها حالات غياب بين بعض أعضاء هيئة التدريس بعد العودة من الإجازة، إضافة إلى تواجد بعضهم خارج المملكة من دون مبرر نظامي.
وأكدت الجامعة أن هذه التصرفات تُعد مخالفة تستوجب التعامل معها بجدية لتفادي أي مساءلة من جهات رقابية خارجية.
وأوضحت الجامعة أنها ستعتمد ابتداءً من هذا الفصل توقيع "المباشرة الحضوري" لأعضاء هيئة التدريس بعد كل إجازة رسمية، وفق التقويم المعتمد من مجلس الجامعة، باعتباره إجراءً ثابتًا.
كما لفتت إلى أنها ستنفذ جولات ميدانية مشابهة خلال الفصل الدراسي لطلب توقيع الحضور ، للتأكد من إلتزام أعضاء هيئة التدريس بذلك .
واختتمت الجامعة خطابها بدعوة جميع منسوبيها إلى الالتزام التام بما ورد في التعميم، والتأكيد على أن الانضباط مسؤولية مشتركة لضمان بيئة أكاديمية مستقرة ومنضبطة تحقق النجاح المنشود.